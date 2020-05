Hassan El Bedraoui, Directeur Général Adjoint en charge de la Transformation, Innovation, Technologies et Opérations du Groupe Attijariwafa bank, et Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), ont procédé, ce 20 mai 2020, à la signature d’une convention-cadre de partenariat en matière de développement du digital, de promotion des services numériques et de formation des jeunes aux métiers du digital. Confinement oblige, la cérémonie de signature s’est déroulée en visioconférence.

Cette convention permettra aux deux institutions de mutualiser leurs efforts autour de 8 axes de coopération ayant trait au : Recrutement, Formation continue, Blockchain, Intelligence Artificielle (IA), Accompagnement des Startups, Accompagnement des TPE et à Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Les deux entités ambitionnent ainsi de réaliser, entre autres, les objectifs suivants :

Mise en place d’un observatoire des nouveaux métiers pour les évolutions digitales à l’échelle nationale et internationale ;

Promotion de l’usage de l’IA comme levier de différenciation sur des sujets bancaires et Data ;

Développement d’un pool de startups marocaines ;

Développement des TPE et PME marocaines via une offre de services complète et conjointe entre Attijariwafa bank et l’ADD;

Offrir de nouveaux produits et services bancaires digitaux à la population.

Les use-cases liés à la Blockchain feront l’objet d’un avenant à cette convention-cadre, ultérieurement, une fois la législation en la matière définie par les régulateurs marocains.

A travers la conclusion de ce partenariat, Attijariwafa bank et L’Agence de Développement du Digital confirment leurs volontés respectives de contribuer au développement de l’économie numérique nationale à travers la structuration de l’écosystème digital et le développement des Ressources Humaines de ce secteur.