Infomédiaire Maroc – Un Conseil de gouvernement se tiendra, ce jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Le Conseil examinera, au début de ses travaux, 3 projets de décrets, le 1er relatif à la mise en place de la commission stratégique pour le développement durable, le second modifiant et complétant le décret portant création du prix du Maroc du livre, et le 3ème concerne les attributions et l’organisation du Haut-commissariat au Plan (HCP), indique le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

Le Conseil examinera, par la suite, l’accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle, signé le 5 décembre 2017 à Rabat entre le Maroc et le Portugal, ainsi que le projet portant approbation de cet accord, ajoute la même source. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.

