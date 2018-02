Infomédiaire Maroc – Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Et selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera notamment 3 projets de loi, le 1er relatif à la création d’entreprises par voie électronique et leur accompagnement, le 2ème modifiant et complétant la loi portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le 3ème modifiant et complétant la loi formant Code du commerce. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions. A suivre !

