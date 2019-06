La première rencontre multilatérale Maroco-Nordique, initiée sous le thème « Green Synergies – Partage d’expérience Maroco-Nordique » s’est tenue, mardi, à Casablanca avec la participation d’acteurs institutionnels et privés venant des cinq pays (Maroc, Danemark, Finlande, Norvège et Suède).

Organisée par la Région Casablanca-Settat, Masen et les ambassades des Pays Nordiques au Maroc, en partenariat avec la CGEM et le Cluster Solaire, cette rencontre vise à faciliter les échanges entre institutions et à identifier les opportunités de business entre les entreprises marocaines et nordiques dans les domaines liés au développement durable.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, la Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta a indiqué que »le choix pertinent » de la thématique de cette conférence « Green synergies » avec une déclinaison territoriale, s’inscrit parfaitement et en droite lignée avec nos priorités régionales et nationales en termes de modèle socio-économique de développement.

L’association des représentants des Pays Nordiques à cet événement pour le partage d’expérience et la mise à profit de leur expertise reconnue dans ce domaine, 44contribuera sans aucun doute à renforcer nos capacités et à identifier des solutions innovées et appropriées aux problématiques environnementales et de développement durable de manière générale », a-t-elle estimé.

Pour Mme Boucetta, la présence à cette conférence de plusieurs représentants des secteurs public et privé et des collectivités locales, devrait permettre d’identifier de manière pragmatique et opérationnelle les leviers à même de traduire les greens synergies potentiels en projets concrets et viables.

Elle a, par ailleurs, rappelé que le Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI a fait de la question du développement durable un choix stratégique pour le modèle socio-économique de notre pays, traduit à différents niveaux : les politiques publiques, les programmes de développement territoriaux, les stratégies sectorielles, les programmes d’investissements et les partenariats.

La question du développement durable constitue également un des axes prioritaires de la diplomatie marocaine, a notamment indiqué la diplomate, précisant que le Maroc fait partie des premiers pays à adhérer à la prise de conscience universelle à ce sujet, en ratifiant les conventions internationales pertinentes et en adoptant des programmes d’action nationaux en la matière.

Grâce aux avancées réalisées au niveau des politiques, des stratégies et des programmes nationaux, le Maroc a été à même de mettre à profit son expertise et son expérience, que ça soit sur les plans technique, financier et gouvernance, auprès de plusieurs instances régionales et internationales et également auprès de plusieurs partenaires, particulièrement du continent africain, a-t-elle poursuivi.

L’engagement du Royaume et son implication ont été à l’origine de plusieurs initiatives menées au niveau régional, continental et également à l’échelle internationale, a-t-elle dit.

Pour sa part, l’ambassadeur de Finlande au Maroc, Anne Vasara a indiqué que son pays était le premier pays qui a mis en place une feuille de route nationale pour l’économie circulaire.

Ce plan de 60 projets concrets est un des éléments clefs pour créer un environnement qui renforce le mode de vie d’économie circulaire. Pour cette fin, la législation et la création d’un environnement des affaires qui encouragent cette façon de vivre et de faire les choses est cruciale, a-t-elle noté.

»Si je viens d’un pays et d’une région du monde très avancés dans les solutions vertes, je dois dire que ce pays qui m’a accueilli durant 4 ans est également un exemple de niveau mondial », a-t-elle dit, soulignant que le Maroc est »un grand pionnier des énergies renouvelables, le hôte de la COP 22. Ici au Maroc les possibilités pour une économie circulaire efficace et fleurissante sont disponibles ».

La Finlande est très intéressée par la coopération avec le Maroc, a-t-elle dit ajoutant que la concrétisation de cet intérêt est l’ouverture imminente de l’office de Business Finland à Casablanca.

De son coté, l’ambassadeur de Norvège au Maroc, Merethe Nergaard, a rappelé que le Maroc, pays organisateur de la Cop 22 à Marrakech, »développe de grands projets en matière d’environnement et possède la plus grande centrale électrique solaire du monde », rappelant que le Royaume ambitionne d’être un modèle pour les pays africains et constitue un tremplin pour les entreprises nordiques qui souhaitent investir en Afrique ». »Le Maroc est aussi un pays d’accueil pour les migrants du Sahel, qui fuient la désertification », a-t-il poursuivi.

Pour sa part l’ambassadeur de la Suède au Maroc, Niklas Kebbon, relève que les pays Nordiques sont leaders dans l’innovation et le dynamisme de l’industrie des technologies propres. »Il y a donc un fort potentiel de partenariat Maroc- les Nordiques dans ce domaine », a-t-il ajouté.

De son coté, le président de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury a indiqué que l’expérience des pays Nordiques en matière de développement durable est attractive dans le sens ou non seulement elle représente un modèle avant-gardiste sur le plan des indicateurs de prospérité notamment le bien être, l’éducation, la santé et l’environnement, mais aussi grâce à leurs système de gouvernance qui les rendent très performants, compétent et efficace sur plusieurs niveaux territoriaux leur permettant de devenir des économies modernes alliant innovation et croissance

Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, l’objectif est de se doter de véritable capacités de gestion visant l’amélioration du cadre de vie des habitants et la valorisation du territoire à travers des programmes conjointement planifiés et concrétisés dans différentes activités pour anticiper les grandes mutations qui sont entrain de s’opérer à l’échelle mondiale, plus spécifiquement dans le continent africain.

De même cette nouvelle approche, a-t-il ajouté, »va nous permettre de relever ensemble dans un rapport donnant- donnant le défi de la compétitivité, la création de richesse, l’équité sociale et l’ancrage de la démocratie locale ».

Plus de 200 personnes participent aux quatre panels thématiques auxquels contribuent les principales partie-prenantes du secteur tant au Maroc que dans les pays nordiques.

Des workshops thématiques sont également prévus autour de l’énergie solaire, l’efficacité énergétique, le LEED et le traitement des déchets.