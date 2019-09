L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) organise, les 18 et 19 septembre 2019 au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat, sous le haut-patronage du Roi Mohammed VI, la première édition des Assises Nationales du Développement Humain sous le thème: « Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir», indique un communiqué de l’INDH.

Plus de 500 participants concernés par le domaine – institutions et pouvoirs publics, organisations internationales, société civile, collectivités territoriales, secteur privé, experts et enseignants-chercheurs…, ainsi que des personnalités étrangères invitées prendront part après une conférence inaugurale à des panels dédiés aux divers aspects de la thématique du développement de la petite enfance.

Deux espaces d’exposition sont également prévus. Le premier est ouvert aux partenaires de l’INDH ; le second présente les projets portés par les lauréats des étapes régionales du Hackathon du développement humain (compétition d’idées de projets sur la petite enfance organisée du 09 juillet au 08 août 2019). Par ailleurs, les demi-finales et la finale du Hackathon du Développement Humain seront organisées en marge de cette manifestation et réuniront les douze équipes gagnantes des compétitions régionales.