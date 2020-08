L’ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly a salué “la dynamique que connaît le Maroc et la force de ses institutions”, lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI conduit le Royaume avec sagesse vers la voie de la prospérité et du développement”, a affirmé Reilly au cours de cette entrevue organisée à l’occasion de la fin de ses fonctions diplomatiques à Rabat.

Cité dans un communiqué de la Chambre des représentants, le diplomate a appelé au renforcement des liens de coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni dans les domaines éducatif, culturel et social, en tant que piliers essentiels pour le développement des relations bilatérales dans tous les secteurs.

Il a à cet égard mis en avant les importantes opportunités et perspectives prometteuses à investir afin d’améliorer les relations entre les deux pays à divers niveaux, y compris le domaine parlementaire.

El Malki s’est de son côté félicité des initiatives entreprises au cours des dernières années pour le renforcement des relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays, rappelant les différentes visites des délégations parlementaires des deux pays ainsi que le partenariat distingué unissant la Chambre des représentants et la Fondation Westminster pour la démocratie.

Il a d’autre part relevé que les échanges qui se tiennent régulièrement entre les responsables marocains et britanniques reflètent la ferme volonté des deux pays de hisser leurs relations bilatérales vers un espace plus large de coopération et de convergence.

À cette occasion, les deux parties ont fait part de leur satisfaction concernant le développement remarquable des relations de coopération entre les deux institutions législatives durant les dernières années.