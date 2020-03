Le cabinet de recrutement marocain “Xpertize Africa” a lancé une nouvelle filiale à Dakar, dans le but d’accompagner les entreprises sénégalaises et internationales, tout en contribuant au développement économique régional. Au Sénégal, la nouvelle filiale de “Xpertize Africa”, qui participe ainsi à la dynamique sud-sud impulsée par le Royaume depuis plusieurs années, a pour objectif de valoriser l’expertise locale, selon un communiqué du groupe.



“Dès cette année, le cabinet va déployer les mêmes services qu’au Maroc en termes de recrutement, de conseil RH, d’assessment et d’outplacement, dans tous les secteurs”, a expliqué Mouhamadou Lamine Niang, directeur général West Africa au sein du cabinet, cité dans le communiqué.



Pour Naïm Bentaleb, co-fondateur et directeur général de Xpertize Africa, “l’ouverture de cette filiale à Dakar, dans un pays très important pour nous, s’inscrit dans une démarche résolument orientée vers l’Afrique. Convaincu par le potentiel du continent, notre cabinet souhaite y étendre sa présence, en accompagnant notamment les entreprises de la zone ouest pour développer leur capital humain”.

Installé au Maroc depuis 2012, “Xpertize Africa” poursuit son développement sur le continent africain, où il accompagne déjà de nombreuses entreprises.



Classé dans le top 3 des cabinets de recrutement marocains, il dispose d’une équipe multiculturelle de 60 experts et réalise plus de 500 recrutements par an