Un temps chaud est prévu du samedi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39 et 44°C, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DGM indique que des températures allant de 41 à 44°C concerneront du samedi au mardi, les provinces d’Aousserd, Oued Eddahab, Smara (Est), Tata, Zagora et Errachidia, alors que des températures variant entre 39 et 42°C sont attendues lundi et mardi dans les provinces de Figuig, Ouarzazate, Boulemane, Guercif, Fquih Ben Saleh, Kelaat des Sraghna, Taza, Taounate, Taourirte, Fès, Meknès, Sefrou, Moulay Yacoub, Sidi Slimane, Khouribga, Beni Mellal et Oujda.