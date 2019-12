La Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI), a présenté, à Rabat, les principales conclusions de son Recommendation Paper (RP) « le Digital, au cœur du Modèle de Développement ».

Le RP recommande, en outre, la création d’un Think Tank national dédié à la réflexion, la participation et la production de recommandations opérationnelles et ayant notamment pour objectifs la sensibilisation sur les enjeux, défis et problématiques du secteur IT, le Benchmark des modèles économiques du secteur qui répondent au mieux au contexte marocain et la concertation sur les enjeux et les principaux défis que doit relever le secteur.

Le rapport définit aussi la place et le rôle du secteur dans le modèle de développement, décrypte les enjeux et les défis auxquels sera confronté le secteur des nouvelles technologies dans les 10 prochaines années, et démontre l’impact irréfragable du secteur dans l’ensemble des politiques publiques et privées marocaines. De même, il propose des recommandations stratégiques et opérationnelles pour un positionnement pérenne et durable du secteur.