Le du Forum économique de Fès-Meknès s’est ouvert, ce mercredi à Fès, avec la participation de responsables nationaux et régionaux, des représentants des villes étrangères jumelées avec la cité Idrisside et des acteurs économiques de la place.

Cet évènement, organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services Fès-Meknès et la Fondation du Forum, a pour mission d’ouvrir des horizons de partenariat, de coopération, d’échanges d’expériences et d’opportunités d’affaires entre les acteurs économiques, les institutions locales, régionales, nationales et leurs homologues étrangers, en vue d’encourager les investissements productifs.

Les participants à cette rencontre traiteront, trois jours durant, de sujets ayant trait aux rôles des conseils des villes dans la promotion du développement durable, aux programmes innovants pour le développement des entreprises, à la promotion des industries culturelles, créatives et sportives et aux défis de l’ouverture à l’international.