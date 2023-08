L’Organisation pour la coopération numérique (DCO) a annoncé aujourd’hui le lancement des très attendus « Digital Prosperity Awards » (Prix de la prospérité numérique) afin de récompenser et de célébrer les remarquables contributions numériques qui font progresser la prospérité pour le plus grand nombre, avec une attention particulière pour l’économie numérique qui joue un rôle essentiel dans la stimulation du développement et de la croissance des nations.

Les Prix de la prospérité numérique s’articulent autour de trois piliers fondamentaux. Chaque pilier est récompensé dans des catégories individuelles, chacune représentant un aspect crucial du progrès numérique :

Innovation numérique :

Récompense les initiatives exceptionnelles qui ont tiré parti de solutions technologiques disruptivespour susciter des changements positifs et des progrès importants.

Transformation numérique :

Récompense les efforts exemplaires dans l’utilisation des technologies numériques pour améliorer les processus de prise de décision, favorisant ainsi le progrès et la prospérité.

Met en valeur les efforts de coopération exceptionnels qui s’appuient sur des solutions numériques pour favoriser le progrès et la prospérité.

Responsabilisation de la société :

Récompense les initiatives exemplaires qui démontrent des pratiques et des principes éthiques dans l’utilisation des technologies numériques pour le progrès et la prospérité de la société.

Ce prix récompense les contributions exceptionnelles à l’exploitation des innovations numériques pour relever les défis environnementaux et promouvoir la durabilité en vue d’un avenir prospère.

« La création de ces prix est une étape importante dans la reconnaissance des contributions numériques exceptionnelles des entreprises qui favorisent la prospérité de tous », a déclaré Deemah AlYahya, secrétaire générale de l’Organisation pour la coopération numérique (DCO). Nous sommes impatients d’identifier les meilleurs innovateurs numériques des États membres de la DCO et du monde entier qui font profiter l’humanité.

Ces prix visent à récompenser les initiatives exceptionnelles en matière d’adoption des meilleures pratiques, politiques et stratégies afin d’accélérer la transformation numérique dans leurs pays respectifs. L’objectif est d’accélérer les progrès de l’économie numérique et de jeter les bases d’une coopération constructive, en cultivant une vision et des aspirations communes parmi toutes les parties prenantes. Ces prix renforcent le rôle de la DCO en tant que fournisseur d’informations, défenseur, facilitateur et conseiller, accélérant la croissance durable de l’économie numérique et la transformation numérique des États membres, renforçant davantage le bien-être, la stabilité sociale et la coopération pour atteindre la prospérité numérique pour tous. »

Un comité technique important et varié et un jury composé de leaders mondiaux impartiaux, d’innovateurs et de spécialistes techniques évalueront minutieusement les meilleurs participants et candidats sur la base de leurs initiatives visant à relever les défis locaux, régionaux ou mondiaux dans tous les secteurs économiques, favorisant ainsi un monde plus inclusif et numériquement avancé grâce à la coopération et à l’innovation.