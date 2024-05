Le ministère de l’Industrie et du Commerce, Visa et Al Barid Bank ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour accélérer la digitalisation des secteurs du commerce, de la distribution et de l’industrie au Maroc.

Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le président du directoire d’Al Barid Bank, Al Amine Nejjar, et la directrice régionale de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan, Leila Serhan, ce MoU vise à soutenir la mise en œuvre des stratégies du ministère, notamment dans le développement et la digitalisation du secteur du commerce et de la distribution.

A travers ce partenariat, les parties s’engagent à mutualiser leurs efforts pour soutenir la mise en œuvre des stratégies du ministère, en mettant en place un plan d’action conjoint pour contribuer à renforcer l’autonomisation et la compétitivité des entreprises du secteur du commerce via notamment l’accélération de leur digitalisation et leur inclusion financière.

Pour Visa, leader mondial des paiements numériques, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de son programme visant à accélérer la transformation digitale en Afrique, à déployer de nouvelles technologies innovantes et à approfondir la collaboration avec ses partenaires au Maroc. Ainsi, Visa mobilisera toute son expérience pour l’expansion de l’acceptation grâce à des solutions digitales novatrices complétées par la mise à disposition de ses plateformes d’éducation financière.