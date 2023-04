L’ambassadeur du Maroc à Londres s’est vu décerner le prix du meilleur diplomate de la région du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique (MENA). Hakim Hajoui s’est ainsi vu attribuer le prestigieux prix, sponsorisé par la Royal Over-Seas League.

Hakim Hajoui a indiqué via le compte officiel de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni:

« Merci au magazine Diplomat pour ce prix. C’est un témoignage de l’importance de la vision avant-gardiste de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour notre pays ».

Thank you @LondnDIPLOMAT for this award. A recognition of the forward-looking vision of His Majesty King Mohammed VI for our country 🇲🇦 https://t.co/dgfE6x8EIi pic.twitter.com/sDZ8xnTwXe

