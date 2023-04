Les efforts du Maroc pour améliorer son climat des affaires et capter les investissements directs étrangers porteurs donnent leurs fruits. Le Royaume a, en effet, gagné sa place sur l’échiquier des destinations d’investissement fiables et compétitives. Il se positionne même, aujourd’hui, en bonne posture dans des rapports et classements tels que celui de l’indice de confiance des investissements directs étrangers du cabinet Kearney.

L’édition 2023 du « Foreign Direct Investment Confidence Index » (FDICI) est donc publiée, offrant une large perspective sur les pays les plus attrayants pour les investisseurs. Parmi ses conclusions, le rapport relève les tendances des marchés émergents, y compris ceux de l’Afrique, en mettant l’accent sur des pays tels que l’Égypte, le Maroc, le Ghana et l’Afrique du Sud.

Le rapport met en avant le fait que « le Maroc a récemment mis en œuvre une série de réformes économiques, ce qui le rend plus attrayant pour les investisseurs étrangers».

Par ailleurs, le rapport comprend également un classement exclusif des marchés émergents, mettant en évidence la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Thaïlande et l’Arabie saoudite comme les six marchés émergents les plus attrayants pour les investisseurs au cours des trois prochaines années. L’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est affichent aussi de bons résultats, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam se classant en bonne place.