Infomediaire Maroc – L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a présidé une réunion de coordination avec les douze consuls généraux du Royaume dans le pays ibérique, qui s’est tenue les 29 et 30 octobre à Madrid.

Cette réunion s’inscrit en droite ligne des instructions et orientations du Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à entourer la communauté marocaine à l’étranger de toute la sollicitude nécessaire, lui réserver le meilleur traitement et l’accompagnement approprié et lui fournir les différentes prestations à même d’être à la hauteur de ses attentes.

Elle a permis d’examiner, à travers un échange fructueux, les moyens de répondre aux besoins de la communauté marocaine établie en Espagne et de partager les points de vue sur les diverses questions soulevées par la gestion consulaire en rapport avec les affaires de cette communauté ainsi que les multiples défis auxquels elle doit faire face.

La réunion a été l’occasion de souligner la nécessité d’appuyer, d’encourager et d’interagir avec les initiatives des Marocains résidant en Espagne et de rappeler le rôle primordial qu’elle joue dans la promotion d’une image du Maroc conforme au développement soutenu et constant que connaît le pays, aux réformes qu’il a engagées et aux multiples chantiers structurants qu’il a lancés.

Plusieurs autres thématiques ont été au centre des interventions des différents participants à cette réunion.

De même, une feuille de route a été tracée pour une coordination optimale entre l’ambassade du Maroc à Madrid et les différents consulats généraux du Royaume en Espagne, afin d’accompagner les réformes engagées au profit de la communauté marocaine, notamment sur les plans consulaire, social, économique, culturel et éducatif.

Cette réunion a été tenue en présence de l’ambassadeur directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Basri, du directeur de l’action sociale, culturelle, éducative et des affaires juridiques au ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Moulay Ismail Lamghari, ainsi que du chef de la division des affaires familiales et des mineurs au ministère de la Justice et des Libertés, Othmane Abid.

Rédaction Infomediaire.