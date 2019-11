Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret publié le 19 février 2014 fixant les conditions et les procédures relatives à l’octroi des diplômes de l’enseignement supérieur.

Et parmi les dispositions de ce texte figure notamment la soumission des étudiants titulaires de diplômes en médecine, pharmacie et médecine dentaire, à des examens axés sur l’évaluation des acquis et des compétences, à l’instar des étudiants des facultés nationales pour l’obtention des mêmes diplômes.

En attendant, et jusqu’à l’année universitaire 2019-2020 pour les diplômes en pharmacie et en médecine dentaire et 2020-2021 pour le diplôme de médecine, les candidats devront passer un examen d’évaluation devant une commission spécialisée. Le projet de décret prévoit également le réexamen des décisions d’accorder l’équivalence en cas d’erreur ou de non-conformité du diplôme en question.