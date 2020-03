Le Management des sociétés Fater et Dislog Group annoncent dans un communiqué conjoint depuis Rome et Casablanca, un don de 166 000 bouteilles d’eau de Javel Ace 1L pour aider les provinces marocaines à désinfecter les espaces publics et mieux combattre la propagation du virus covid 19

Le chlore contenu dans les bouteilles d’Ace 1L dilué dans de l’eau à raison de 1 pour 5 est un moyen efficace pour combattre le virus dans les espaces publics (Administrations, aéroports, aérogares, taxis, trains…)

De ce fait, Fater et Dislog Group, vont acheminer les bouteilles d’eau de Javel Ace 1L sur les 83 provinces que compte du royaume à partir de Lundi 30 Mars 2020.

Fater et Dislog Group remercient les autorités Marocaines pour le professionnalisme démontré dans la gestion de la crise du covid 19 et demeurent à la disposition de l’ensemble des provinces du royaume pour une mobilisation totale et un engagement sans faille.