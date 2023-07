Grâce à l’accélération de plusieurs leviers sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de la santé, Dislog Group Health Care ambitionne d’être dans le Top 10 des opérateurs pharmaceutiques au Maroc à l’horizon de 5 ans. Le PDG du nouveau pôle Santé de Dislog Group détaille les axes stratégiques de l’entreprise et ses partage ses ambitions…

Dislog Group Health Care ambitionne d’intégrer le Top 10 des laboratoires pharmaceutiques du Maroc, quelle est votre feuille de route pour y parvenir ?

En effet, Dislog Group Health Care ambitionne d’être dans le Top 10 des opérateurs pharmaceutiques au Maroc à l’horizon de 5 ans, en développant et en accélérant plusieurs leviers de croissance sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de la santé. Il s’agit d’un outil de production pharmaceutique et parapharmaceutique aux normes internationales pour la fabrication de nos marques et celles d’autres laboratoires, de la distribution de nos marques et celles d’autres laboratoires. Nous allons aussi développer des métiers annexes tels que l’entreposage, le transport et la promotion médicale et pharmaceutique de nos marques et celles d’autres laboratoires. Notre ambition est aussi d’internationaliser nos activités en Afrique et de nous implanter en Europe. Nous visons le développement d’une position forte de marques propres en dermo-cosmétique et enfin l’acquisition ciblée d’autres structures pharmaceutiques ou médicale.

Expliquez-nous le cœur de métier de Dislog Group Health Care ainsi que son positionnement dans le secteur pharmaceutique…

Notre cœur de métier s’articule sur différents pôles d’expertise : les affaires pharmaceutiques (notamment assurance et contrôle qualité, affaires réglementaires et pharmacovigilance), les opérations industrielles, la promotion médicale et pharmaceutique, les ventes, la distribution au sens large (3PL, transport …) et fonctions supports. Actuellement, nous opérons dans les aires thérapeutiques comme la cardiologie, la dermatologie, l’infectiologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, l’appareil digestif et métabolisme, le système nerveux central, le système respiratoire ou encore le système sanguin, ce qui couvre près de 90% des domaines thérapeutiques majeurs avec des médicaments officinaux et hospitaliers. À ce jour, Dislog Group Health Care emploie 300 collaborateurs et pèse 500 millions de dirhams de chiffre d’affaires et se positionne à la 18e place des opérateurs pharmaceutiques au Maroc.

Quelles synergies entre les composantes du pôle Pharma de Dislog Group (Kosmopharm, Dislog Santé, Somapharma et Steripharma) ?

Les principales synergies résident dans l’organisation transversale mise en place pour piloter les activités métiers et supports du groupe, qui permettra une synergie principalement en termes de Ressources Humaines. Il est aussi question de synergies industrielles, chaque pôle industriel sera spécialisé par forme galénique et par aires thérapeutiques et, par conséquent, il pourra être un CMO (Contract Manufacturing Organisation) pour les autres structures industrielles du groupe et aussi pour d’autres laboratoires. Enfin, les synergies entre les différentes entreprises se feront dans les opérations. Somapharma est une structure dédiée aux opérations marketing et promotions médicales et pharmaceutiques pour toutes les marques de chaque structure du groupe et bien entendu pour celles d’autres laboratoires.

Votre stratégie de croissance porte sur des aires thérapeutiques «High Value» et une croissance externe ciblée. Quelles sont les implications concrètes de cette vision ?

Concernant les aires thérapeutiques «High Value», notre focus se porte surtout sur les médicaments des pathologies chroniques cardiovasculaires, métaboliques, hématologique et de l’oncologie. Nous constatons, sur le marché marocain, que ces produits, issus des technologies des multinationales, restent peu accessibles au patient marocain. Notre stratégie, sur ces produits, est basé sur leur fabrication dans nos usines afin d’accroître leur accessibilité et de contribuer à la souveraineté sanitaire marocaine. L’ADN du groupe Dislog c’est la croissance rapide par gain de temps. Pour ce faire, l’acquisition d’autres structures pharmaceutiques ou médicales au Maroc et à l’international est la méthode la plus rapide et la plus efficiente. Celle-ci doit être ciblée afin d’accroître les synergies avec les autres structures existantes de Dislog Group Health Care, notamment sur le portefeuille produit, l’outil industriel et le ciblage marché.

Quelles sont les ambitions et perspectives Dislog Group Health Care ?

A l’horizon de 5 ans, Dislog Group Health Care ambitionne d’être dans le Top 10 des opérateurs pharmaceutiques au Maroc, d’atteindre un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars et de s’internationaliser.

Propos recueillis par Sanae Raqui (Les Inspirations ECO)