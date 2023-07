C’est une question qui a donné du fil à retordre à des gouvernements successifs et a posé une équation complexe dans chacune des moutures de réformes du système éducatif: quelle approche adopter pour l’enseignement des langues ?

Le Conseil supérieur de l’Education, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a apporté ses recommandations à ce sujet, dans le cadre des avis qu’il a formulés concernant une série de textes législatifs relatifs au système de l’éducation.

C’est ainsi que, commentant le projet de décret modifiant et complétant le décret N°2.04.89, fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants, le CSEFRS a appelé à un changement radical et fonctionnel en matière de formation en langues nationales et étrangères, accompagné par une alternance linguistique et des ressources pédagogiques renouvelées et numériques couplées à un encadrement adéquat.