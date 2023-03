Après son entrée dans le capital du Laboratoire Kosmopharm en mars 2022, Dislog Group annonce le renforcement de son positionnement industriel dans le secteur de l’industrie pharmaceutique avec un signing relatif à l’acquisition de 100 % des actions de la société de promotion pharmaceutique Somapharma et 89 % des actions du laboratoire pharmaceutique Steripharma.

La demande d’autorisation auprès du conseil de la concurrence et les formalités administratives d’usage ont été initiées auprès des autorités et des actionnaires historiques pour un closing prévu fin juin 2023.

Suite à ces acquisitions, Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a déclaré : « nous sommes ravis de faire notre entrée dans le capital de Steripharma et de Somapharma. Notre volonté est de consolider le pôle industriel de Dislog Group dans les métiers de l’industrie pharmaceutique et de continuer à créer de la valeur pour tous nos actionnaires. Notre objectif est de continuer à nous renforcer dans le secteur pharmaceutique au niveau l’ensemble des éléments de la chaîne de valeur des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à savoir : la production, la distribution, la supply chain et la promotion”.

Depuis l’année 2020, Dislog Group a entamé un virage stratégique pour devenir un acteur industriel majeur opérant dans les métiers des produits de la grande consommation.

À ce titre Belkhayat a ajouté : « nous œuvrons de manière quotidienne à rapprocher les consommateurs des marques essentielles dans les secteurs de l’alimentation, de l’hygiène domestique et corporelle et dans les produits de santé, OTC et de parapharmacie. Par ailleurs c’est en vue de notre IPO prévue fin 2024 que nous renforçons notre présence dans l’économie de la vie ».

Amine Tahiri, actuellement DG de Steripharma sera nommé au closing président du pôle santé de Dislog Group dès que les formalités administratives d’usages seront réalisées notamment l’obtention de l’autorisation du conseil de la concurrence.

Dislog Group a été accompagné par le cabinet juridique Hilmi Law firm dirigée par Rachid Hilmi et la banque d’affaires Fintrust Capital dirigée par Moncef Benzakour.