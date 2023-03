Bank Of Africa (BOA) s’inscrit pleinement dans la dynamique induite par la nouvelle charte de l’investissement, en lançant son cycle de rencontres régionales ce lundi 20 mars 2023 à Rabat, en partenariat avec l’agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Fidèle à sa mission d’accompagnement des chantiers stratégiques de transformation économique du Royaume, Bank Of Africa a réuni les opérateurs économiques de la région rabat-Salé-Kénitra, dans le but de leur présenter la nouvelle charte de l’investissement et d’échanger autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé.

Cette rencontre a également permis d’apporter aux investisseurs conseil et accompagnement nécessaires à la réussite de leurs projets et de leur exposer la palette de produits et services que met à leur disposition, à cet effet, Bank Of Africa.

BOA et AMDIE ont procédé à la signature d’une convention scellant un partenariat entre les deux institutions avec pour objectifs de développer les investissements et les exportations et de mettre en place un dispositif d’accompagnement destiné aux investisseurs et aux exportateurs.