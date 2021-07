Suite à la mise en service en 2020 de son parc logistique à Bouskoura de 33 000 positions palettes, Dislog Group annonce le lancement simultané de 3 nouvelles plateformes logistiques à Tanger, Oujda et Nador de 25 000 positions palettes. La filiale Building Logistics Services est maintenant présente dans 18 villes du Royaume avec une capacité logistique totale de 140 000 positions palettes.

Building Logistics filiale de Dislog Group annonce le lancement de 3 nouvelles plateformes logistiques à Nador, Oujda et Tanger de 25 000 mètres carrés portant la capacité totale de Dislog group à 140 000 mètres carrés de stockage repartis dans 18 villes et 2 sites industriels.

Ces plateformes inaugurées en Juin 2021 sont équipées des dernières technologies et proposent aux clients plusieurs solutions sur mesure — Location d’espace logistiques rackés et industriels —Prestation de services logistiques et 3PL — Location de bureaux

A noter que BLS est présent à Bouskoura, Mohamedia, Tanger, Khouribga, Oujda, Nador, Meknès, Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tétouan et Kenism et compte parmi ses clients des grands opérateurs comme Savola, Sothema, AJP, MoroTissues, HMI, Chari et Emid . Ce projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 80 millions Mad et a créé 70 emplois permanents dans la région.

La filiale comptoir service complète l’offre transport de ville à ville avec 280 camions faisant de Dislog Group un full service provider en termes de Stockage, Distribution, Merchandising et Transport pour les FMCG.

Ghislaine Benlamlih CE0 de Building Logistics Services a déclaré : «Nous avons réussi à doubler notre capacité de stockage en 3 ans pour répondre aux besoins croissants de nos clients. Avec ces nouvelles installations innovantes situées au nord du royaume, nous continuons d’offrir à nos partenaires les meilleures solutions d’entreposage, de distribution et de logistique ». « Building Logistics Services a pour ambition d’investir 180 millions Mad sur les 3 prochaines années pour étendre son réseau de plateformes modernes à rabat, Salé, Agadir , Tétouan , Fès et Marrakech. » a ajouté Ghislaine Benlamlih CEO H&S Group.