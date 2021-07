L’Organisation mondiale de la Gastronomie (OMG) vient de nommer le designer marocain Hicham Lahlou en tant qu'”Ambassadeur du Design africain”.

Cette nomination par cette structure européenne, dont l’action à l’international porte sur tous les secteurs des sciences, des Arts de la Table, du Luxe et de la Gastronomie, s’ajoute aux réalisations de Hicham Lahlou qui porte le drapeau du design national marocain, lequel est considéré comme l’un des grands leaders du design africain et arabe.

Les créations de cette figure emblématique mondialement reconnue sont toujours imprégnées de références culturelles et identitaires, subtilement intégrées dans des lignes modernes. Et c’est sa touche très personnelle qui lui a permis de se faire remarquer dans ce milieu aussi élitiste que codifié.

Hicham Lahlou signe de grands projets et des collections éditées par de prestigieuses marques à l’international, telles que Ecart International, Lip, Aquamass, CITCO Italy, DAUM, et dernièrement HAVILAND et fonde en 2014 le projet Africa Design Award &Days (ADA, ADD) qu’il dirige en tant qu’un des leaders du Design africain.

Ses créations sont régulièrement exposées dans des musées comme le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilboa, le Kunsthal Rotterdam, High Museum Atlanta USA ou le Victoria &Albert Museum à Londres.

Hicham Lahlou jongle entre le design et l’art contemporain en démontrant un talent sans limite. Il reçoit en 2016 la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la France. Il a été élu membre du Conseil d’administration de la World Design Organization (WDO) et nommé Regional Advisor Africa WDO.