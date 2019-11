Une enveloppe de 22,45 de milliards de dirhams (MMDH) a été mobilisée dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural au titre des plans d’action 2017, 2018 et 2019, dont 6,8 MMDH cette année, a indiqué le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

Ce programme lancé en 2017 pour un investissement de 49,94 MMDH, vise à désenclaver les zones rurales et de montagne, à généraliser l’accès aux services de base dans 29 000 douars situés dans 1 272 collectivités, et en valoriser le potentiel économique, a précisé Laftit qui présentait le budget du ministère devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.

Selon le ministre, l’accent est mis sur l’accompagnement des collectivités concernées dans la mise en œuvre des programmes de développement par le biais de programmes de mise à niveau des villes et centres urbains réalisés dans le cadre de plans d’action sur plusieurs années.