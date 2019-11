La 2ème édition de l’EU-Africa Business Summit, plateforme privilégiée d’échanges entre l’Afrique et l’UE, se tiendra les 28 et 29 novembre à Marrakech, a annoncé la Chambre de commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc.

Pendant deux jours, la 2ème édition du Sommet accueillera d’influents décideurs politiques et dirigeants d’entreprises africains et européens ainsi que des experts de renom. Tout au long du Sommet, plus de 300 participants se réuniront pour discuter et débattre des opportunités d’investissements et de la mise en place de partenariats durables entre l’Afrique et l’Europe.

Des intervenants de haut-niveau provenant d’importantes institutions internationales tel que l’Union Africaine, la Banque africaine de développement, l’ONUDI et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, prendront part à cet événement.

Cette seconde édition sera principalement consacrée à l’industrialisation et au développement des chaînes de valeurs, au développement rural et à l’agriculture, aux challenges de la digitalisation ainsi qu’aux opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables.