Quatre startups ont remporté le « Mining Challenge by OCP », programme d’Open Innovation lancé en avril 2019 par le Groupe OCP autour des enjeux de la mine 4.0. Il s’agit des startups Kriterion (Afrique du Sud), Enova Robotics (Tunisie), PilliotY et GSTS (Maroc). La désignation des finalistes a eu lieu le 21 juin 2019 à Benguerir, lors du « Demo Day », événement organisé pour clôturer la phase de sélection du « Mining Challenge by OCP » durant lequel les start-ups ont eu l’occasion de pitcher devant un jury d’experts OCP et d’aller à la rencontre des représentants de l’écosystème minier du Groupe.

La phase de sélection du Mining Challenge by OCP s’est déroulée sur 2 mois et a enregistré 227 candidatures issues de 14 pays. Au final, 12 startups ont été sélectionnées par le jury du programme. Parmi les pays représentés par ces startups finalistes figurent le Maroc, le Kenya, la Tunisie, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

A l’issue de cette phase de sélection, les startups retenues ont participé à un bootcamp de 3 jours durant lesquels les porteurs de projets ont participé à une série de workshops encadrés par des experts-métiers du Groupe OCP et des experts « Open innovation ». Ces Startupeurs ont eu l’occasion de visiter la « Mine Expérimentale » de Benguerir pour mieux cerner les problématiques du terrain et ont également pu bénéficier de séances de training en vue des picths qu’ils ont tenu devant le jury du programme.

Une phase à l’issue de laquelle 4 startups ont été désignées gagnantes. Ces 4 start-ups finalistes se verront accompagnées pour pouvoir expérimenter et tester leurs solutions in situ au sein de la Mine Expérimentale de Benguerir.