L’Organisation Alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPM) a lancé un programme dédié à l’enseignement inclusif au profit d’élèves mal-voyants ou non-voyants, ainsi qu’un programme d’appui aux activités génératrices de revenus.

Selon un communiqué de l’OAPM, présidée par la Princesse Lalla Lamia, le programme d’enseignement inclusif vise à promouvoir un climat d’émulation au sein de l’école publique entre les deux catégories (voyants et non-voyants), dans le cadre d’une coopération entre l’Organisation et les académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

Dans ce cadre, les académies se chargent de l’aspect pédagogique, alors que l’OAPM assure l’accompagnement, le logement et la restauration, en plus des manuels scolaires, des outils didactiques, du soutien et des différentes activités parallèles. En outre, l’Organisation a élaboré un programme de soutien aux malvoyants et non-voyants, par le biais du financement d’activités génératrices de revenus, à raison de quatre projets chaque année, pour un montant de 250.000 DH chacun et ce, à partir de l’année en cours.

Il s’agit pour 2019 de projets de coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation du savon de lavage ou d’esthétique à Marrakech, de création d’un centre d’appels à Fès, de cabinet de kinésithérapie à Berkane et de production et de commercialisation des produits de terroir à Taroudant. En tant qu’institution à vocation sociale reconnue d’utilité publique, l’OAPM œuvre depuis plus de 50 ans dans le domaine de la prise en charge des non-voyants, notamment en matière d’enseignement dans ses 13 établissements à l’échelle nationale. Elle s’active également en matière de formation professionnelle et de kinésithérapie, une expérience qui a été couronnée de succès grâce à la coopération fructueuse avec le ministère de la Santé.