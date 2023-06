Sapress, opérateur national historique de la distribution de la presse au Maroc, est engagé depuis sa création à mettre à la disposition du plus grand nombre des titres de presse et des ouvrages culturels ouverts sur le Maroc et sur le monde.

Les usages et consommation des Marocains à l’égard de la presse et de la culture, au même titre que les habitudes de consommation de manière générale, ont radicalement changé depuis quelques années, notamment post-Covid.

Afin de s’adapter aux besoins et attentes des lecteurs, Sapress cherche à se renouveler en imaginant des solutions de distribution à même de créer plus de proximité avec les consommateurs.

C’est dans ce cadre-là qu’un kiosque mobile itinérant a été conçu afin de rapprocher les titres de presse et ouvrages culturels des citoyens, où qu’ils se trouvent, pour leur en faciliter la consommation.

Disponible ponctuellement dans les grands axes de circulation de la capitale économique, le kiosque mobile est un prototype créé pour tester la réactivité du marché à ce type d’offre avant d’en envisager une déclinaison plus large.