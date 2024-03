BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé d’accumuler le titre Disway dans les portefeuilles avec un cours cible de 807 dirhams (DH), soit un upside de 10,6% comparativement au cours de 730 DH du 27 mars 2024.

Pour les besoins de l’évaluation de Disway, les analystes de BKGR se sont basés sur la méthode d’actualisation des cash-flows futurs -DCF, précise BKGR dans son récent « Flash – Company update ».

La même source fait savoir que Disway affiche un chiffre d’affaires annuel en baisse de 4,1% par rapport à 2022 à 1,87 milliards de dirhams (MMDH), consécutivement dû au recul de l’activité « Retail », et au repli de l’activité solaire, impactée par la forte dépréciation des prix sur les panneaux photovoltaïques au niveau mondial.

Pour sa part, le Résultat net part du Groupe (RNPG) de l’opérateur accuse une baisse de 22,6% à 66 millions de dirhams (MDH), pour une marge nette qui perd 0,8 points à 3,5%.

Au volet bilanciel, l’endettement net calculé du Groupe s’élève à 259,7 MDH (contre 353,6 MDH à fin 2022). De ce fait, le Gearing s’établit à 38,8% au moment où le taux d’endettement s’élève à 28% (contre 35% en 2022).

Côté rémunération de l’actionnaire, le Conseil d’administration de Disway devrait proposer à la prochaine Assemblée générale ordinaire la distribution d’un Dividende par action (DPA) de 35 DH, soit un D/Y (ndlr: Dividend yield – rendement du dividende) de 5,4% au cours de 650 DH observé en date du 29 décembre 2023.

En matière de prévisions chiffrées et suite à la publication des résultats à fin 2023, BKGR a revu à la hausse ses estimations pour Disway pour l’année 2024, avec un Top line en appréciation de 6,8% à 1,99 MMDH, soutenu notamment par la poursuite de la hausse du rythme des demandes du secteur public et la reprise des commandes sur le segment retail à partir du 2eme trimestre 2024.

En termes de dividendes, les analystes anticipent une politique de distribution stable en 2024, avec un DPA prévisionnel de 35 DH, et tablent sur une progression de 6% du chiffre d’affaires consolidé en 2025, tiré principalement par la poursuite attendue de la croissance de l’activité du Groupe au Maroc et en Tunisie et de l’effet prix favorable sur les principaux segments.