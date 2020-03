Le résultat net part du groupe Afma, spécialiste du courtage en assurances, s’est établi, au titre de l’exercice 2019, à 50,137 millions de dirhams (MDH), contre 49,78 MDH en 2018, soit une augmentation de 1%.

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le groupe à cette date a atteint 193,9 MDH, en hausse de près de 4% par rapport à fin décembre 2018 (187,29 MDH), indique Afma dans un communiqué financier, publié à l’issue de son Conseil d’Administration.

Ce dernier, souligne le communiqué, a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution de dividendes à hauteur de 50 millions de dirhams, soit 50 dirhams par action.

Par ailleurs, Afma, affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’adapter à la situation actuelle de la pandémie Covid-19, en poursuivant son activité et en “accompagnant ses clients sur l’ensemble de ses missions de conseil en assurance, gestion de sinistres, prévention…, et ce dans les meilleures conditions, tout en préservant la sécurité de ses clients assurés, de ses partenaires, et de ses collaborateurs”.