DLA Piper a annoncé de nouvelles nominations dans son bureau casablancais : Fabrice Armand en tant qu’associé et Camilia Benani en tant que Counsel. En effet, le cabinet d’avocats international connaît une dynamique positive depuis deux ans et a doublé ses équipes pour atteindre 20 collaborateurs de 8 nationalités différentes.

Parmi les personnes clés ayant rejoint DLA Piper Casablanca, Fabrice Armand en tant qu’associé responsable du groupe de pratique Finance, projets et restructuration. Fabrice Armand était auparavant associé au bureau parisien de DLA Piper, en charge des pratiques marchés des capitaux dette, dérivés, services financiers et réglementaires. Avant son arrivée, il coordonnait le développement de cette offre au Maroc et contribuera à son extension aux clients actifs en Afrique subsaharienne.

Depuis son arrivée chez DLA Piper il y a 7 ans, Fabrice a conseillé de nombreuses banques, grandes entreprises, compagnies d’assurance, établissements de crédit, autorités locales et entités souveraines, notamment en marchés des capitaux dette, en produits dérivés, en fonds d’investissement alternatif et autour des problématiques de l’assurance. Les pratiques de Fabrice ont déjà été reconnues par The Legal 500 en banque, marchés des capitaux et services financiers au Maroc.

Christophe Bachelet, Managing Partner de DLA Piper à Casablanca, a déclaré : « Nous sommes ravis que Fabrice nous rejoigne au Maroc. Il connaît bien le marché et possède déjà une solide expérience en matière de conseil auprès de clients du secteur des services financiers. Le fait que Fabrice soit situé au Maroc renforce notre pratique dans ce domaine et signifie que nous sommes bien placés pour conseiller les clients qui souhaitent également se développer en Afrique subsaharienne. »

Fabrice Armand, associé, a déclaré : « Je suis impliqué dans le développement de notre offre autour des services financiers à Casablanca depuis l’ouverture du bureau en 2015. Nous nous sommes déjà bâtis une solide réputation et en rejoignant l’équipe sur le terrain, cela me permettra de développer davantage au Maroc et au-delà. »

DLA Piper a par ailleurs promu Camilia Benani en tant que Counsel depuis quelques semaines.

« La promotion de Camilia en tant que Counsel reflète à quel point nos clients respectent ses conseils », a déclaré Christophe Bachelet. « Elle a déjà été reconnue comme l’une des étoiles montantes de la profession juridique au Maroc, ce qui fait honneur à son enthousiasme et à son professionnalisme. »

Camilia Benani a rejoint DLA Piper en 2014 et a travaillé pour les bureaux de Paris, Londres et maintenant Casablanca, elle a notamment participé au projet de création du bureau de Casablanca et a accompagné son développement. Sa pratique est axée sur les fusions-acquisitions et le capital-investissement. Elle a conseillé des grands groupes marocains et internationaux ainsi que des fonds de private equity dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de partenariat, en Europe, au Maroc et en Afrique subsaharienne, principalement dans les domaines de la santé, l’éducation, l’énergie, de l’infrastructure et des projets. Elle a récemment été reconnue par The Legal 500 en tant qu’avocat « Next Generation » au Maroc.