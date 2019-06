En marge du ‘‘Steering Group Meeting’’ de l’International Development Finance Club (IDFC), CDG Capital et l’IDFC organisent le 27 Juin à Casablanca une conférence visant à approfondir la question des Objectifs de développement durable (ODD) en soulignant les opportunités à saisir et les défis à relever. La conférence verra intervenir plusieurs CEOs et des speakers de renom.

Ayant d’ores et déjà confirmés leur présence :

– Rémy Rioux, President of IDFC and CEO of AFD

– Gunther Braunig, President of KFW

– Patrick DLAMINI, CEO of DBSA

– Mutsuya Mori, Vice-Président of JICA

Pour rappel, l’IDFC, est le principal groupe de 24 banques de développement nationales et régionales du monde entier, principalement actives sur les marchés émergents. IDFC est le plus grand fournisseur mondial de financements publics pour le développement et le climat, avec des actifs cumulés s’élevant à 4 000 milliards de dollars et des engagements annuels supérieurs à 850 milliards de dollars, dont 200 milliards de dollars de financement climatique.