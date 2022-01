La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 03 au 07 janvier 2022 en hausse, son principal indice, Masi, gagnant 0,89% à 13.477,25 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 1,16% à 1.098,32 points.

Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a progressé de 0,87% à 1.006,72 points.

Sur le plan sectoriel, 14 indices ont marqué des variations positives sur cette période, contre 9 secteurs, ayant perdu du terrain.

Ainsi, le secteur « Sylviculture et papier » (+19,55%) est arrivé en tête du classement, devançant « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+16,97%) et « Electricité » (+8,57%).

Aux valeurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+27,32%), Med Paper (+19,55%) et Stokvis Nord Afrique (+9,31%), alors que les plus fortes baisses ont été accusées par TGCC S.A (-100%), CTM (-4,99%) et S.M Monétique (-4,17%).

Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 583,76 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est établie à près de 697,64 milliards de dirhams (MMDH).

Durant la même période, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif avec près de 148,71 MDH et une part de 32,78%% des transactions, devançant TGCC S.A avec plus de 50,39 MDH (11,11%) et BCP avec plus de 31,66 MDH (6,98%).