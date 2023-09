Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.769 modifiant et complétant le décret n° 2.03.317 du 18 chaâbane 1424 H (15 octobre 2003) relatif à l’attribution par les universités du titre de docteur honoris causa.

Présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, ce projet intervient compte tenu des aspects que revêt le titre honorifique de docteur honoris causa attribué par les universités aux personnalités ayant rendu des services louables au Royaume et contribué, de manière singulière, à la défense de ses intérêts, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce titre concerne également les personnalités qui se sont démarquées par la qualité et la perspicacité de leurs actions dans les différents domaines de l’enseignement, de la recherche scientifique, de l’innovation, des arts, des lettres et de l’économie, entre autres, ou celles ayant contribué à la promotion des valeurs de paix, de coexistence et de dialogue entre les peuples et les civilisations.

Ce projet prend également en considération l’apport des universités relevant du secteur privé, considérées par l’article 7 de la loi-cadre n° 51.17 comme partie intégrante du système national d’éducation, de formation et de recherche scientifique, pour renforcer l’accessibilité et le rayonnement de l’enseignement supérieur.

Il vise, par ailleurs, à contrôler et à améliorer la procédure d’octroi du titre honorifique en question, en l’attribuant à des personnalités de nationalité marocaine, résidant dans le pays ou à l’étranger, et s’étant démarquées dans les domaines énumérés d’une part, et en permettant aux universités privées d’attribuer ce titre, d’autre part.