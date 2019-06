Le Kenya aura beaucoup à gagner en emboîtant le pas au Maroc qui est « un grand modèle dans le domaine agricole », un secteur qui jouit pourtant d’une place importance dans le « Big Four Agenda » du président Uhuru Kenyatta, écrit le journal « CapitalFM ».

Le journal souligne l’importance pour le Kenya de tirer profit de « l’expérience cumulée et avérée » du Maroc dans le domaine agricole et aussi de miser sur l’innovation et la recherche agricole en vue de promouvoir ce secteur porteur et partant assurer son autosuffisance alimentaire.

L’agriculture reste le secteur le plus important au Kenya et c’est précisément pour cette raison que le président Kenyatta a fait en sorte d’inclure ce créneau dans son programme « Big Four Agenda », qui comprend également la promotion de l’industrie, de la couverture sanitaire universelle et du logement abordable, rappelle le journal. Alors que le gouvernement met en place des structures pour concrétiser ces rêves, les experts régionaux estiment que le Kenya ne peut assurer sa sécurité alimentaire que s’il investit dans des recherches pouvant aider les agriculteurs à revoir en profondeur leurs méthodes de travail et de production, souligne la publication.

Au Maroc où l’agriculture reste un facteur clé de l’économie en assurant 40% des emplois et 10% des exportations, relève le journal, le groupe OCP collabore directement avec les agriculteurs en les aidant à effectuer une analyse de sol dans le but de déterminer quelles cultures et quels engrais ils peuvent utiliser pour augmenter les rendements.

« La recherche et l’innovation restent les plus importants créneaux pour augmenter le rendement des cultures », souligne à ce propos Abdeljalil Aghenda, expert chez OCP, cité par le journal. « Le Kenya peut bénéficier du transfert de compétences et de technologies du Maroc, qui dispose de 75% des réserves mondiales de phosphates et transforme 40 types d’engrais exportés vers l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques », souligne le journal qui estime que l’innovation, clé d’une agriculture prospère, offre aux agriculteurs de nouvelles solutions leur permettant d’améliorer leurs rendements tout en préservant l’environnement.