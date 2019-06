Amethis annonce la cession de sa participation dans le Groupe Dislog. L’opération permet à Moncef Belkhayat, fondateur et actionnaire majoritaire, de consolider le contrôle de la société pour un nouveau cycle d’investissement.

Fondé en 2004, Dislog était au départ le distributeur des produits Procter & Gamble dans les zones rurales et semi-urbaines. En 2007, le Groupe Dislog rachète Comunivers, une filiale du Groupe Procter & Gamble dédiée à la distribution de ses produits au Maroc. L’acquisition de Comunivers s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’activité de distribution de détail et permet au Groupe Dislog de devenir le distributeur exclusif des produits Procter & Gamble sur tous les segments au Maroc.

En 2014, l’entrée au capital du fonds CNAV II, devenu Amethis Maghreb Fund I et dont la gestion a été reprise par Amethis en 2018, permet au Groupe Dislog d’accélérer et de diversifier son développement en investissant sa présence dans la distribution de produits agro-alimentaires et des produits électroniques sur l’ensemble du Royaume.

Le Groupe Dislog se positionne aujourd’hui comme le leader incontesté des métiers de la distribution, de la logistique et du merchandising couvrant tous les canaux grâce à l’ensemble de ses filiales.

Wilfried Poyet, Directeur des Investissements chez Amethis en charge de la transaction, nous a confié « il s’agit pour le fonds Amethis Maghreb Fund I d’une belle réalisation, qui a été permise grâce à une collaboration étroite avec le management de la société et surtout du fait de la vision ambitieuse et volontariste de son sponsor, M. Moncef Belkhayat ».