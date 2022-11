Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine religieux ont été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq et le ministre singapourien du Développement social et familial, chargé des affaires religieuses, Masagos Zulkifli.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue avec le ministre singapourien, en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation, Ahmed Taoufiq a souligné que Masagos Zulkifli est »porteur de nombreux projets et souhaite bénéficier de l’expérience marocaine », notamment dans les domaines liés à l’éducation et à la gestion des mosquées.

Grâce à cette visite, la délégation singapourienne souhaite donner l’image d’un pays régi par la loi, dans lequel les Musulmanes jouissent de l’ensemble de leurs droits, bien qu’ils ne représentent que 15 % de la population du pays, a-t-il noté.

Pour sa part, Zulkifli a indiqué que sa visite au Royaume a pour but d’approfondir les relations entre les deux pays et de bénéficier de l’expérience marocaine, notamment en matière de l’enseignement religieux.

De même, il a fait savoir que Singapour, qui compte 600.000 musulmans (15 % de la population) se caractérise par son ouverture et ambitionne de devenir un modèle en termes de promotion des valeurs du vivre ensemble et de la prospérité.