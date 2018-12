Infomédiaire Maroc – Une première opération a été réalisée le 29 novembre 2018 vers 09h du matin par un détachement de la Brigade de Nador qui a réussi à intercepter, sur la route secondaire reliant Dar El Kabdani et Kandoussi, un fourgon immatriculé à l’étranger lourdement chargé d’effets vestimentaires à l’état neuf d’une valeur dépassant un million deux cents milles dirhams (1,23 MDH).

Une seconde action a été menée le 04 décembre 2018 par la Douane à Nador Port. Elle a permis de mettre en échec une tentative d’importation frauduleuse d’un grand nombre de matériel et dispositifs médicaux de contrebande ainsi que des produits cosmétiques de luxe et des articles d’habillement haut de gamme. La marchandise en question a été interceptée lors du contrôle d’un fourgon immatriculé au Maroc transportant des bagages non accompagnés et envois particuliers.

La valeur contentieuse des articles saisis dépasse un demi-million de dirhams (0,54 MDH).

La plus récente a été réalisée en date du 5 décembre 2018 par des éléments de la Brigade de Midar à Nador qui ont pu saisir des marchandises de contrebande d’une valeur avoisinant les sept cent milles dirhams (0,68 MDH) à bord de trois autocars. Les marchandises saisies sont constituées de chaussures de sport de marques connues, d’effets vestimentaires et de produits cosmétiques.

Rédaction Infomédiaire