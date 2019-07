Plus de 2 millions de dirhams de marchandises de contrebande, dissimulées à bord d’un fourgon, ont été saisies au port de Nador.

Ce ne sont pas moins de 9 échographes usagés, 10 télévisions, une machine de menuiserie à l’état neuf et près de 3 000 produits cosmétiques et d’hygiène non déclarés qui ont fait l’objet de cette saisie, précise un message de la douane marocaine parvenu à Infomédiaire Maroc.

Cette tentative d’importation frauduleuse à bord d’un même fourgon avec remorque de transport de bagages non accompagnés a en effet été mise en échec suite à des soupçons d’éléments douaniers exerçant dans ledit port.