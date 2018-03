Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Economie et des finances et le ministère de l’Équipement du transport, de la logistique et de l’eau ont signé un accord de partenariat pour renforcer la coopération entre l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et le Département chargé du transport en matière d’échange informatisé des documents et des données.

Selon les termes de cet accord, les 2 parties s’engagent à mettre en œuvre un système d’échange informatisé des documents et des données dans le but de faciliter et simplifier les procédures administratives relevant de leurs compétences respectives en matière de dédouanement, d’homologation, d’immatriculation des véhicules et d’autorisation du transport international routier des marchandises », indique l’ADII dans un communiqué.

Cet accord prévoit également la création d’un comité de suivi composé des représentants de l’ADII et de la Direction des transports routiers et de la sécurité routière.

Rédaction Infomédiaire