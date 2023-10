Une étape cruciale vers le développement industriel de la région de Drâa-Tafilalet a été franchie vendredi, avec la signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de Drâa-Tafilalet, le Conseil de la région et le Centre régional d’investissement (CRI).

Cette convention vise à créer cinq zones industrielles ou dédiées aux activités économiques dans les cinq provinces de la région.

La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, du président de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS), Lhoucine Alioui, et de plusieurs acteurs et opérateurs économiques issus de la région.

« Cet accord de partenariat contribuera à accélérer le développement de plusieurs sous-secteurs de l’industrie au niveau de la région, notamment l’industrie agroalimentaire, l’industrie minière et l’industrie cinématographique », a souligné à cette occasion le président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet.

Abrou a indiqué que le plan de développement de la région place le secteur de l’industrie au centre de ses préoccupations, précisant dans ce sens que le Conseil de a alloué une enveloppe de 2,5 milliards de dirhams pour le développement du secteur industriel à travers la création de cinq zones industrielles dans la région.

Cette convention de partenariat a été signée en marge des travaux du 1er Forum de l’investissement de la région de Drâa-Tafilalet, dont le coup d’envoi a été donné vendredi à Errachidia.