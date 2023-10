Le premier géoportail dédié au patrimoine matériel marocain a été lancé sur le site web: www.heritagemaps.ma, a annoncé le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication.

Ce géoportail comprend la carte archéologique marocaine qui compte plus de 150 bâtiments et sites historiques, outre des informations sur l’histoire de leur construction, leur inscription sur la liste du patrimoine national ainsi que leur état actuel, a relevé le ministère.

Le Géoportail vise à faciliter l’accès au patrimoine national pour les citoyens marocains, les étrangers ou encore les chercheurs et experts, a relevé la même source.

Cette plateforme permet aux internautes de chercher des sites et monuments historiques au Maroc, dont ceux inscrits sur la liste du patrimoine mondial et naturel, suivant leur localisation dans les régions, provinces et communes.