Infomediaire Maroc – Les avocats du Maroc sont en conclave vendredi et samedi à Tanger pour partager leurs expériences et échanger avec des avocats venus notamment de Belgique, des Emirats arabes unis et de Tunisie afin d’identifier les meilleures pratiques pour une gestion financière exemplaire des barreaux.

Initié par le barreau de Tanger, ce colloque national tenu sous le thème: “Des expériences diverses pour fortifier les finances des barreaux” se veut un espace de discussions entre les responsables des différents barreaux du Maroc et des pays hôtes pour donner un élan de fluidité et de transparence aux finances de ces institutions.

Ce colloque se tient après dix ans de la promulgation de dahir du 20 octobre 2008 concernant les finances des barreaux, a observé Oudija Bensalem, Directeur des affaires législatives au ministère de la Justice, qui s’exprimait à l’ouverture de ce conclave.

Dix ans après la mise ne oeuvre de ce texte, “force est de constater que chaque barreau a opté pour des procédures différentes dans la gestion de ses finances”, a noté Bensalem dans une déclaration, ajoutant que “hormis quelques dérapages, cette gestion demeure dans son ensemble bonne et transparente”.

Il a indiqué que ce conclave appellera à “unifier les modes de gestion financière des barreaux, et de trouver une issue législative pour régir cette celle-ci à travers de textes applicables à tous”.

De son côté, le bâtonnier de Tanger, Brahim Semlali, a s’est réjoui de l’expérience du barreau de Tanger, qui a adopté, depuis début 2015, un mode de gestion collective des finances de l’association, “ce qui a permis plus de transparence et de crédibilité grâce aux nouvelles méthodes techniques et comptables mises en place”.

“Ce mode prévoit la gestion financière par un comité financier, et confère la responsabilité d’ordonnateur conjointement au bâtonnier et à un membre du barreau”, a expliqué Me Semlali.

Cette rencontre, à laquelle prennent part près de 300 avocats nationaux et internationaux, débattra des diverses facettes de la gestion financière des barreaux en scrutant notamment les règles générales, les meilleures pratiques et la gouvernance.

Rédaction Infomediaire.