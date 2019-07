La Commission du Droit d’Accès à l’Information (CDAI), conformément à l’article 14 de la loi 31.13 du droit d’accès à l’information, va présenter, ce vendredi 12 juillet 2019 à Zagora, le modèle de formulaire à utiliser par tout citoyen souhaitant exercer son droit d’accès à l’information auprès des institutions et organismes concernées, citée par l’article 2 de la même loi (Chambre des représentants, Chambre de conseillers, administrations publiques, tribunaux, collectivités territoriales, établissements publics et toute personne morale de droit public, toute autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public, institutions et instances prévues au Titre XII de la Constitution).

A noter que cette première présentation du formulaire se tient à Zagora indiquant par ce fait l’importance de l’accès par le citoyen à l’information où qu’il soit.