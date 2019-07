Platinium Power et China First Highway Engineering Co. LTD (CFHEC) annoncent la signature d’un accord afin de travailler ensemble à la mise en œuvre et au développement de nouveaux projets hydroélectriques en Afrique, dans le but de renforcer leurs capacités et leurs ressources existantes et ce en vue de devenir un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables sur le continent africain.

Pour rappel, Platinium Power est une société marocaine spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets dans les énergies renouvelables en Afrique. Elle développe actuellement environ 1 000 MW de projets hydroélectriques dans plusieurs pays africains : des projets d’une capacité totale de 325 MW au Maroc, un projet hydroélectrique d’une capacité 365 MW au Cameroun et deux projets hydroélectriques d’une capacité totale de 300 MW en Côte d’Ivoire.

Quant à CFHEC, il s’agit d’une société étatique chinoise de construction et d’ingénierie de premier plan, spécialisée dans le développement de projets dans le secteur d’infrastructure et de l’énergie. CFHEC a acquis et développé une expertise étendus dans le domaine du développement, du financement, de la construction et de l’exploitation de projets hydroélectriques. CFHEC est une filiale du groupe CCCC (présente au Maroc par le biais du projet Tanger Tech).