Dans le cadre de la deuxième révision administrative de l’ordonnance sur les droits compensateurs (CVD), le département du Commerce des États-Unis (DOC) a annoncé des résultats préliminaires concernant les importations d’engrais phosphatés marocains. Si ces résultats se confirment lors de la conclusion de la révision en octobre/novembre, le taux de CVD passerait de 2,12% à 14,21%.

L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) a réagi en prenant note de ces résultats préliminaires. L’entreprise a exprimé sa déception, estimant que ces résultats sont largement influencés par des lacunes dans la méthodologie utilisée par le DOC pour évaluer les droits du Groupe OCP sur l’exploitation du minerai de phosphate.

Cependant, cette décision du DOC suscite des préoccupations parmi les agriculteurs américains. Les responsables de l’Association nationale des producteurs de maïs (NCGA) ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de cette augmentation des tarifs sur la disponibilité et le prix des intrants agricoles. Harold Wolle, président de la NCGA, a déclaré : « le prix du maïs a chuté, et les coûts des intrants sont déjà élevés, donc la décision du Département du Commerce est la dernière chose dont les agriculteurs ont besoin. Si les engrais continuent d’augmenter en prix et sont difficiles à obtenir, les agriculteurs n’auront que Mosaic et le Département du Commerce à remercier ».

La nouvelle proposition de tarif servirait de taux rétroactif final pour les importations de 2022 et deviendrait le nouveau taux provisoire à déposer auprès des douanes américaines pour les importations à partir de novembre 2024 et jusqu’à la conclusion de la prochaine révision administrative, si demandée.

La NCGA a passé les deux dernières années à sonner l’alarme sur cette question et à faire pression pour réduire les tarifs ou les éliminer complètement.