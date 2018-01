Infomédiaire Maroc – Une délégation de la commission nationale des droits de l’homme du Libéria et de la commission nationale des droits de l’homme de la Sierra Leone, actuellement en visite au Maroc, s’est informée de l’expérience du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) en matière de protection et de promotion des droits humains, de la question des droits de l’homme au Maroc et des spécificités de l’expérience du pays en matière de justice transitionnelle.

La visite (du 8 au 12 janvier) s’inscrit dans le cadre du partage du CNDH de ses expertises et expériences avec les autres conseils et commissions membres du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme, dont le CNDH est membre, préside son groupe de travail chargé de l’entreprise et des droits de l’homme.

Rédaction Infomédiaire