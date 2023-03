Découvrez en vidéo les temps forts de la 1ère escale des « dynamiques régionales de l’investissement » à Rabat le mardi 28 février 2023, durant laquelle ont été présentés les dispositifs de la nouvelle charte et l’accompagnement du groupe Attijariwafa bank pour soutenir et encourager l’investissement dans toutes les régions du Maroc.

Attijariwafa bank sillonnera plusieurs régions du Maroc, notamment les villes de Rabat, Casablanca, Agadir, Laayoune, Tanger, Fès, Oujda, Marrakech, etc., et d’autres étapes à venir. L’objectif étant de partir rencontre de l’ensemble des opérateurs économiques pour présenter les différents axes et incitations de la nouvelle charte d’investissements ainsi que les dispositifs financiers et non financiers mis en place par le groupe.