Le ministère de la Santé et de la Protection sociale poursuit les rencontres de concertation avec les syndicats, dans le cadre du dialogue social sectoriel et du renforcement de la communication avec les syndicats de la santé.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de la Protection sociale précise que le directeur des ressources humaines au sein du ministère, Adel Zniber, a présidé courant de cette semaine une série de rencontres avec les syndicats de la santé, durant lesquelles plusieurs dossiers revendicatifs ont été abordés, dont le règlement de la situation des attachés scientifiques, l’établissement et la mise en œuvre du référentiel des métiers et des compétences, ainsi que le projet de l’Autorité nationale des infirmiers et infirmières.

De même, il a été procédé à l’examen des dossiers de modification du décret n° 2-17-535 portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé, du règlement du statut des médecins et des salariés du secteur de la santé et l’unification des modalités de calcul des indemnités de garde et d’astreinte, en plus de l’organisation des formations des étudiants en médecine et pharmacie, des étudiants infirmiers et en technologies de la santé.

L’organisation des métiers de l’enseignement au sein des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), ainsi que le dossier des diplômés de l’Ecole Nationale de Santé Publique et de l’ancien Institut National d’Administration de la Santé, en plus des dossiers revendicatifs du personnel administratif, ont aussi été au menu des discussions.

Ces réunions de concertation s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers royaux en relation avec la généralisation de la protection sociale en vue de l’amélioration du statut et des conditions de travail des professionnels de santé pour améliorer les services de santé et répondre aux besoins de santé des citoyens, ajoute le communiqué.