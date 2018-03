Infomédiaire Maroc – Le Maroc participe, ce samedi 24 mars 2018 à 19h30, à l’événement international ‘‘EarthHour’’ initié par le ‘‘World Wildlife Fund’’ (WWF) qui consiste à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure. Objectif: promouvoir l’économie d’électricité et, par conséquent, sensibiliser à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la conservation des ressources naturelles.

A noter que, au Maroc, cette édition inscrite sous le signe ‘‘Nous nous mobilisons pour l’eau !’’, connaîtra la participation de la Mosquée Hassan II de Casablanca en tant que monument emblématique du Maroc.

Rédaction Infomédiaire